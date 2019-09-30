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Песков прокомментировал возможность расшифровки переговоров Путина и Трампа
30.9.2019 18:28
Фото: fednews.ru
По словам официального представителя Кремля, подобное возможно лишь при согласии обеих сторон.
Как заявил Дмитрий Песков, призывы демократов США опубликовать расшифровки Дональда Трампа и Владимира Путина представляют собой внутренние дела Америки.
Российская сторона, наблюдая за последними событиями, которые разворачиваются в Соединенных Штатах, не вмешивается и не собирается это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ. Вместе с тем, стенограммы разговоров лидеров государств "возможно только по взаимному согласованию сторон", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Беседуя с журналистами, официальный представитель Кремля пояснил, что дипломатическая практика не предусматривает такого рода публикаций. Вместе с тем, если из Вашингтона будут подавать "какие-то сигналы", российская сторона будет это обсуждать.
Ранее пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По ее словам, вести переговоры с Вашингтоном становится весьма опасным делом.
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