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В Северном Казахстане найден мавзолей периода Золотой Орды
2.10.2019 11:34
Фото: cod33.ru
Во время сезонных раскопок, проходивших на территории Уалихановского района Северо-Казахстанской области, ученые обнаружили поселение XIV века с мавзолеем, передает агентство "Интерфакс".
По мнению археологов, находка представляет большой научный интерес.
Как рассказал доцент Северо-Казахстанского Госуниверситета Анатолий Плешаков, возглавляющий учебно-научный центр археологии, "поселение XIV века, времен Золотой Орды" в первый раз было обнаружено в этом регионе страны. Исследователи отыскали средневековое поселение неподалеку от границы с Павлодарской областью.
В ходе полевых работ ученые смогли раскопать угол мавзолея, имевшего огромный купол. По словам Плешакова, очевидно, что объект сооружался в соответствии со специальными расчетами. Ученый отметил, что находящиеся около мавзолея древние захоронения археологи вскрывать пока не стали. Предполагается это сделать в следующем году, когда в Казахстане будет отмечаться 750-летний юбилей Золотой Орды.
Ранее на Крите обнаружили тронный зал микенской цивилизации.
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