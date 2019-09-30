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На Крите обнаружили тронный зал микенской цивилизации
30.9.2019 23:29
Фото: vk.com
На горе Псилоритис ученые отыскали тронный зал и множество артефактов периода микенской цивилизации.
Открытие сделала археологическая миссия Министерства культуры Греции, которая проводила очередной сезон раскопок в руинах дворца Зоминтос.
Как указано на официальном портале греческого Министерства культуры, в числе объектов, которые представляют наибольший исследовательский интерес, коридор с колоннами. По мнению ученых, в древности он вел к тронному залу.
Археологам удалось обнаружить остатки и самого зала, который располагался последним во всем дворцовом комплексе. В числе сидений, которые сохранились, есть основание трона. Как предполагают греческие историки, зал мог использоваться в период с 1900 до 1400 года до н.э.
Ученые также выяснили, что дворцов было два, более древний из которых был практически уничтожен в результате мощного землетрясения. Предположительно, это могло случиться примерно в 1700-1600 годах. до н.э. Позднее на том же месте возвели новый дворец.
Ранее норвежские ученые обнаружили созданный викингами "дом мертвых".
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