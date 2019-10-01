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В Гонконге полиция впервые применила на митинге боевое оружие
1.10.2019 19:56
Фото: exclusivetravelerclub.com
Как передает South China Morning Post, в Гонконге экстренно госпитализирован студент, принимавший участие в массовых акциях протеста.
Молодой человек, получивший огнестрельное ранение в грудь, доставлен в больницу в критическом состоянии.
Студент колледжа был ранен в ходе столкновений с полицией.
По последним официальным данным, в течение вторника правоохранительные органы задержали не менее тридцати человек.
Сегодня несколько тысяч человек собрались на улицы Гонконга, чтобы обратиться с призывом к Коммунистической партии Китая. Митингующие требуют "вернуть власть народу". Очередная демонстрация была организована на фоне праздничных торжеств, которые продолжаются на материковом Китае в честь 70-летия образования КНР.
Ранее для разгона участников массовых акций протеста полиция Гонконга уже начала применять спецсредства, в частности, слезоточивый газ и водометы, а также использовать резиновые пули.
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