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В Гонконге полиция впервые применила на митинге боевое оружие


1.10.2019 19:56
В Гонконге полиция впервые применила на митинге боевое оружиеФото: exclusivetravelerclub.com

Как передает South China Morning Post, в Гонконге экстренно госпитализирован студент, принимавший участие в массовых акциях протеста.

Молодой человек, получивший огнестрельное ранение в грудь, доставлен в больницу в критическом состоянии.

Студент колледжа был ранен в ходе столкновений с полицией.

По последним официальным данным, в течение вторника правоохранительные органы задержали не менее тридцати человек.

Сегодня несколько тысяч человек собрались на улицы Гонконга, чтобы обратиться с призывом к Коммунистической партии Китая. Митингующие требуют "вернуть власть народу". Очередная демонстрация была организована на фоне праздничных торжеств, которые продолжаются на материковом Китае в честь 70-летия образования КНР.

Ранее для разгона участников массовых акций протеста полиция Гонконга уже начала применять спецсредства, в частности, слезоточивый газ и водометы, а также использовать резиновые пули.

Автор: Злата Богатова

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