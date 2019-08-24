Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция Гонконга применила против протестующих слезоточивый газ

24.8.2019 16:38

Фото: vk.com



Участники массовых акций, которые продолжаются в Гонконге уже двенадцать недель, начали кидать в полицейских различные предметы, передает South China Morning Post.



В результате силовики были вынуждены прибегнуть к специальным средствам.



По данным газеты, в ходе очередных антиправительственных акций протеста, которые сегодня проходят, в частности, в районе Нгаутхаукок полицейские начали использовать слезоточивый газ. Это случилось после того, как митингующие пытались забрасывать сотрудников правоохранительных органов разными предметами и другими способами провоцировать стычки.



Массовый митинг, организованный в округе Куньтхон, был официально согласован с властями. Порядка тысячи протестующих продолжают требовать от властей полного отказа от законопроекта об экстрадиции, и настаивают на объяснениях в связи с установкой в Гонконге "умных" фонарных столбов.



Ранее местные власти заявили о том, что так называемые "умные" фонарные столбы необходимы для сбора сведений о дорожном движении, погоде и качестве воздуха. Однако среди местных жителей растет число тех, кто полагают, что эти устройства предназначены для слежки. В результате участники протестной акции уже повалили один такой столб при помощи циркулярной пилы.



Автор: Злата Богатова

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