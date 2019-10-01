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Житель Китая после побега из тюрьмы 17 лет прожил в пещере


1.10.2019 12:38
Житель Китая после побега из тюрьмы 17 лет прожил в пещере Фото: privetsochi.ru

В 2002 году суд признал гражданина КНР по имени Сун Цзян виновным в торговле женщинами и детьми.

Отбывать наказание его отправили в тюрьму в провинции Юньнань, откуда он вскоре бежал.

На протяжении семнадцати лет полицейские не могли установить местонахождение арестанта. По данным китайских СМИ, лишь в минувшем сентябре у правоохранителей появились версии о том, где скрывается беглец. Как оказалось, все это время осужденный скрывался в небольшой горной пещере.

На след преступника удалось выйти при помощи дрона. Во время задержания выяснилось, что мужчина, долгое время находившийся в одиночестве, не мылся и не следил за чистотой одежды. Кроме того, он почти разучился говорить.

Сейчас Сун Цзян уже возвращен в тюрьму.

Автор: Злата Богатова

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