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В Ингушетии совершено нападение на полицейского
30.9.2019 23:54
Фото: kpcdn.net
По факту инцидента следственные органы региона уже возбудили уголовное дело, передает агентство "Интерфакс". Нападавшего с ранением доставили в больницу.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Как сообщили официальные представители республиканского СУ СКР, в совершении преступления подозревается 18-летний местный житель, которому инкриминируется применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.
По материалам уголовного дела, ЧП случилось в Карабулаке, где сотрудники полиции остановили молодого человека для проверки документов. Юноша, проявив агрессию, достал имевшийся при нем нож и атаковал одного из силовиков.
Коллега раненого полицейского был вынужден использовать табельное оружие и ранил нападавшего. Молодого человека экстренно госпитализировали.
Сведений о состоянии пострадавшего сотрудника правоохранительных органов и задержанного из официальных источников пока не поступало.
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