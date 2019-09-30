Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ингушетии совершено нападение на полицейского

30.9.2019 23:54

Фото: kpcdn.net



По факту инцидента следственные органы региона уже возбудили уголовное дело, передает агентство "Интерфакс". Нападавшего с ранением доставили в больницу.



Обстоятельства случившегося выясняются.



Как сообщили официальные представители республиканского СУ СКР, в совершении преступления подозревается 18-летний местный житель, которому инкриминируется применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.



По материалам уголовного дела, ЧП случилось в Карабулаке, где сотрудники полиции остановили молодого человека для проверки документов. Юноша, проявив агрессию, достал имевшийся при нем нож и атаковал одного из силовиков.



Коллега раненого полицейского был вынужден использовать табельное оружие и ранил нападавшего. Молодого человека экстренно госпитализировали.



Сведений о состоянии пострадавшего сотрудника правоохранительных органов и задержанного из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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