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Норвежские ученые обнаружили созданный викингами «дом мертвых»


29.9.2019 14:47
Норвежские ученые обнаружили созданный викингами «дом мертвых»Фото: avrasyaparlementosu.com

Открытие было сделано археологами из музея Норвежского университета естественных и технических наук сообщает Life in Norway.

В ходе раскопок, которые ученые ведут в окрестностях городка Винье, был найден небольших размеров древний мавзолей.

По мнению историков, мавзолей, найденный в центральной части Норвегии, может оказаться погребальным домом викингов. Как отметил археолог Раймонд Соваж, являющийся руководителем раскопок, находка представляет большой научно-исследовательский интерес.

Ученым удалось раскопать остатки объекта, который создан в стиле, характерном для эпохи викингов. Длина этого здания, отмечают норвежские историки, составляла около пяти метров, а ширина - три метра. Несмотря на то, что для строительства использовалось лишь дерево, конструкция отличалась очень высокой прочностью, сообщили археологи.

Около двух лет назад в Карелии на Мысе смерти найдено захоронение викингов в ладье.

Автор: Злата Богатова

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