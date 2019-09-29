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Норвежские ученые обнаружили созданный викингами «дом мертвых»
29.9.2019 14:47
Фото: avrasyaparlementosu.com
Открытие было сделано археологами из музея Норвежского университета естественных и технических наук сообщает Life in Norway.
В ходе раскопок, которые ученые ведут в окрестностях городка Винье, был найден небольших размеров древний мавзолей.
По мнению историков, мавзолей, найденный в центральной части Норвегии, может оказаться погребальным домом викингов. Как отметил археолог Раймонд Соваж, являющийся руководителем раскопок, находка представляет большой научно-исследовательский интерес.
Ученым удалось раскопать остатки объекта, который создан в стиле, характерном для эпохи викингов. Длина этого здания, отмечают норвежские историки, составляла около пяти метров, а ширина - три метра. Несмотря на то, что для строительства использовалось лишь дерево, конструкция отличалась очень высокой прочностью, сообщили археологи.
Около двух лет назад в Карелии на Мысе смерти найдено захоронение викингов в ладье.
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