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В Танзании во время прыжка с парашютом погиб турист из Канады
30.9.2019 22:37
Фото: national-travel.ru
Трагический инцидент случился в минувшую субботу, 28 сентября, когда иностранец попытался совершить прыжок с парашютом с вершины Килиманджаро - самой высокой горы Африки и главной туристической достопримечательности Танзании.
Как рассказывает Daily Monitor Uganda, информация о ЧП поступила от официального представителя танзанийских национальных парков Танзании Паскаля Шелутете. По его словам 51-летний канадец Джастин Килло, прибывший в страну 20 сентября, получил смертельные травмы, когда не раскрылся его парашют.
Местные правоохранительные органы приступили к проверке по факту гибели Килло. Сведений о том, что могло стать причиной несчастного случая, из официальных источников пока не поступало.
Высота Калиманджаро, расположенной неподалеку от северо-восточной границы Танзании и Кении, составляет около 6000 метров. Каждый год подъем на эту гору совершают порядка пятидесяти тысяч человек, приезжающих в Африку со всего мира.
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