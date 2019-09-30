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Женская сеть myJulia.ru
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Режиссера «Форсажа» Роба Коэна обвинили в изнасиловании
30.9.2019 21:41
Фото: nu.nl
Как сообщает издание The Huffington Post, через четыре года после того, как Роб Коэн встречался с 28-летней Джейн кинематографиста обвинили в ее изнасиловании.
По словам женщины, режиссер напоил ее, а потом надругался.
Четыре года назад Джейн встречалась с Коэном, чтобы обсудить проект телевизионного шоу. Сейчас женщина решила рассказать, чем закончился их разговор. По ее словам, кинематографист якобы опоил ее, а потом изнасиловал.
Женщина отмечает, что через два года она отправила Коэну СМС-сообщение, в котором написала о том, что он "действительно причинил" ей боль. Кроме того, в ту ночь, когда они встречались, режиссер "облажался". Кинематографист в ответ сообщил, что ему очень "жаль это слышать".
Роб Коэн уже успел объясниться с журналистами. Как заявил 70-летний режиссер "Форсажа", он лишь принес Джейн извинения за то, что предложил гонорар, который ее совершенно не устроил.
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