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К делу об убийстве Михаила Хачатуряна приобщили видео, где он издевается над дочерьми


30.9.2019 21:35
К делу об убийстве Михаила Хачатуряна приобщили видео, где он издевается над дочерьмиФото: smi2.net

По данным российских СМИ, к материалам уголовного дела, возбужденного по факту гибели Михаила Хачатуряна, приобщены видеоматериалы.

На кадрах запечатлено, как мужчина издевается над своими дочерьми.

Судя по записи, Михаил Хачатурян упрекал девушек в том, что они съели слишком много конфет. При этом мужчина называет их "тварями" и позволяет себе другие оскорбительные реплики. Кроме того, одну из сестер он даже пинает ногой.

Как пояснил юрист Алексей Паршин, представляющий в суде одну из сестер, обвиняемых в убийстве отца, видеозапись сохранилась чудом. Найденное подтверждение издевательств, которым подвергались девушки, следственные органы уже приобщили к материалам этого резонансного уголовного дела. Защитник уточнил, что мобильный телефон Михаила Хачатуряна является одним из вещественных доказательств по этому делу.

Ранее эксперты выявили расстройство личности у отца сестер Хачатурян.

Автор: Злата Богатова

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