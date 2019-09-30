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К делу об убийстве Михаила Хачатуряна приобщили видео, где он издевается над дочерьми
30.9.2019 21:35
Фото: smi2.net
По данным российских СМИ, к материалам уголовного дела, возбужденного по факту гибели Михаила Хачатуряна, приобщены видеоматериалы.
На кадрах запечатлено, как мужчина издевается над своими дочерьми.
Судя по записи, Михаил Хачатурян упрекал девушек в том, что они съели слишком много конфет. При этом мужчина называет их "тварями" и позволяет себе другие оскорбительные реплики. Кроме того, одну из сестер он даже пинает ногой.
Как пояснил юрист Алексей Паршин, представляющий в суде одну из сестер, обвиняемых в убийстве отца, видеозапись сохранилась чудом. Найденное подтверждение издевательств, которым подвергались девушки, следственные органы уже приобщили к материалам этого резонансного уголовного дела. Защитник уточнил, что мобильный телефон Михаила Хачатуряна является одним из вещественных доказательств по этому делу.
Ранее эксперты выявили расстройство личности у отца сестер Хачатурян.
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