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Жительница Татарстана заманивала мужчин в сауну, чтобы насиловать, а потом шантажировать
30.9.2019 20:27
Фото: villafarosestate.com
Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, злоумышленника искала потенциальных жертв в социальных сетях.
Познакомившись с мужчиной, она приглашала его отдохнуть в сауне, где они останутся вдвоем.
Вскоре после того, как пара оказывалась в сауне, там появлялся знакомый женщины. Удерживая потерпевшего, они под угрозой ножа совершали изнасилование. Записав надругательство на видео, злоумышленники начинали шантажировать свою жертву.
Угрожая опубликовать видеозапись, преступники вымогали у мужчин деньги. По данным правоохранителей, один из потерпевших таким образом отдал им восемнадцать тысяч рублей.
По материалам уголовного дела, речь идет по меньшей мере о трех нападениях. Расследование к настоящему времени окончено, скоро начнутся слушания в Набережночелнинском городском суде, отмечает ведомство.
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