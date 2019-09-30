Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Испании женщину впервые приговорили к пожизненному заключению

30.9.2019 20:19

Фото: athensvoice.gr

Ана Хулия Кесада



Ана Хулия Кесада была признана виновной в убийстве мальчика и стала первой в Испании женщиной, которую приговорили к максимальному наказанию (введенно с 2015 года). Преступление было совершено в конце февраля прошлого года.



В начале 2018 года в маленьком поселке Ортичуэлас пропал восьмилетний ребенок. Как выяснилось позже, женщина, убившая мальчика, сначала даже принимала активное участие в масштабной поисковой операции. Учитывая, что населенный пункт небольшой, а уровень преступности в нем был практически нулевым, криминальная версия первоначально не рассматривалась.



Лишь через несколько дней после исчезновения Габриэля, который пропал, возвращаясь от бабушки - ему было необходимо пройти не более ста метров, появились предположения о том, что ребенок стал жертвой преступления. Вскоре была найдена рубашка мальчика, которую подбросила Ана Хулия Кесада. Полиция сразу же установила за женщиной наблюдение. Спустя примерно две недели после убийства Кесаду задержали при попытке вывезти тело ребенка с фермы, где он был убит.



Кесада имела романтические отношения с отцом мальчика, возможно, это и стало мотивом. Женщина на протяжении расследования настаивала на том, что случайно задушила ребенка во время ссоры. Адвокаты заявляли, что их клиентка могла находиться под воздействием лекарств и не осознавала, что делает. Однако приговор был вынесен по всей строгости.



Помимо пожизненного заключения Кесаде придется выплатить каждому из родителей погибшего мальчика 250 тысяч евро. Женщине, несмотря на то, что остаток жизни она проведет за решеткой, запретили приближаться к супругам ближе, чем на 500 метров на протяжении тридцати лет. Кроме того, ей придется оплатить поисковые мероприятия, длившиеся почти две недели - государство потратило на это свыше 200 тысяч евро.



Автор: Злата Богатова

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