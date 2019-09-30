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Ученые связали пессимизм с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний


30.9.2019 20:08
Ученые связали пессимизм с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеванийФото: caravan.kz

Коллектив специалистов, возглавляемый Аланом Розански, изучили пятнадцать научных работ, авторы которых проводили различные исследования в этой области.

Исследователи также тщательно проанализировали возможную взаимосвязь взгляда на жизнь с риском ранней смертности.

В общей сложности речь идет о данных, охватывающих порядка 230 тысяч человек, причем продолжительность экспериментов составляла от двух до сорока лет. Принадлежность участников к оптимистам или пессимистам ученые устанавливали при помощи опросников. Американские ученые анализировали публикации о исследованиях, которые проводились на территории Соединенных Штатов, Европы, Австралии и Израиля, отмечается в отчете.

В результате выяснилось, что оптимисты более чем на треть реже страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы - риск развития таких недугов у них оказался ниже на 35% в сравнении с пессимистами. Вероятность ранней смерти соответственно была на 14% меньше.

Специалисты уточнили, что пока могут объяснить связь лишь статистикой - каких-либо конкретных биологических механизмов и факторов, которые влияют на такое положение дел, они не выявили.

Ранее американские ученые подтвердили, что кошки могут быть очень полезны для здоровья.

Автор: Злата Богатова

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