|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Чили началось строительство крупнейшего в мире оптического телескопа
30.9.2019 19:48
Фото: tropojuiskaniy.ru
Стартовали работы по созданию 2800-тонного купола оптического телескопа E-ELT, который уже в середине следующего десятилетия сможет стать крупнейшей наземной оптической обсерваторией планеты. Предполагается, что общая стоимость проекта превысит миллиард евро, передает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO), в Чили инженеры и строители приступили к сооружению купола здания, где в будущем будет находиться European Extremely Large Telescope - "Европейский сверхкрупный телескоп" (E-ELT). На сегодняшний день этот астрономический проект может считаться самым дорогостоящим и амбициозным из всех наземных объектов.
Помимо затрат на постройку здания, достаточно много средств предполагается потратить на оборудование. Наиболее дорогим и сложным компонентом мощнейшего телескопа будет рекордно большое зеркало диаметром около сорока метров, которое будет включать в себя почти восемьсот полутораметровых шестиугольных сегментов.
Напомним, минувшим летом из-за протестов коренных жителей была приостановлена работа обсерватории на Гавайях. Местное население выражало недовольство из-за строительства нового телескопа на вершине спящего вулкана. Считая гору Мауна-Кеаю священной, коренные жители блокировали дорогу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|