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Жительница Хакасии за деньги отдавала дочерей педофилу
30.9.2019 16:47
Фото: vsdn.ru
В Хакасии в скором времени предстанет перед судом 34-летняя жительница Саяногорска.
По версии следствия, она продавала педофилу собственных дочерей, семи и восьми лет. В растлении малолетних также участвовал сожитель женщины, пояснили представители регионального СУ СКР.
Как информирует пресс-служба республиканского следственного управления СКР, по делу также проходит 53-летний мужчина, который вместе с 34-летней матерью детей обвиняется по целому ряду статей, включая изнасилование лиц, не достигших четырнадцатилетия.
В ходе расследования было установлено, что в 2012 году обвиняемый обратился к сожительнице и предложил ей деньги за возможность вступить в интимную связь с ее детьми. Женщина согласилась, поэтому мужчина смог осуществить свой преступный умысел, причем в присутствии матери.
В ведомстве уточнили, что около двух лет обвиняемый также растлил 14-летнюю девушку, с которой познакомился в социальных сетях.
В настоящее время мать и ее сожитель взяты под стражу.
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