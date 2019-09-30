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Алексей Воробьев сыграет в сериале Netflix
30.9.2019 08:21
Фото: vk.com
Российский певец и актер Алексей Воробьев примет участие в создании ситкома Netflix "Космические силы" (Space Force), где также сыграет известный американский артист Джон Малкович, передают СМИ.
В качестве одного из создателей картины выступает комик Стив Карелл, он создал сценарий, а также будет участвовать в продюсировании проекта.
По данным Variety, Стив Карелл также сыграет роль генерала Марка Нейрда, которого американские власти назначили руководить лунной миссией с дэдлайном на 2024 год. Джон Малкович предстает в образе главного научного советника проекта, доктора Адриана Мэллори, а Алексею Воробьеву (Alex Sparrow) досталась роль Юрия "Бобби" Телатовича, российского наблюдателя.
Идея создания ситкома возникла после прошлогодней речи главы Соединенных Штатов, когда Дональд Трамп отдал Пентагону приказ о формировании "космических войск".
Ранее стало известно о том, что в команде «Американских Богов» присоединился Мэрилин Мэнсон.
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