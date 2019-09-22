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К команде «Американских Богов» присоединился Мэрилин Мэнсон
11:12
Фото: foxnews.com
По данным телевизионного канала Starz, в создании третьего сезона драматического сериала "Американские Боги" будет участвовать знаменитый музыкант Мэрилин Мэнсон. В продолжении сериала главные роли сыграют Рики Уитл, Эмили Браунинг, Криспин Гловер и Пабло Шрайбер.
В качестве режиссеров выступают, в частности, Дэвид Слейд и Адам Кэйн, а над сценарием работали Брайан Фуллер, Мария Мельник и Майкл Грин. Во главе коллектива исполнительных продюсеров - Крэйг Цегильски.
События фильма разворачиваются вокруг бывшего арестанта Тень Лун, втянутого в противостояние между давно забытыми богами старого мира. Основой для сюжета этой фантастической ленты стал одноименный роман Нила Геймана.
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