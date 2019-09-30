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Полиция Зауралья по просьбе жительницы Сербии отыскала ее мужа-дальнобойщика, заблудившегося под Курганом
30.9.2019 07:44
Фото: megatyumen.ru
Правоохранительные органы Курганской области после обращения супруги дальнобойщика объявили в розыск гражданина Сербии.
Женщина обратилась на телефон доверия областной полиции и сообщила, что не может связаться с супругом, который, предположительно, находится в Зауралье.
По словам иностранки, ее муж отправился в Россию и успел сообщить ей о том, что у него сломалась машина. В тот момент дальнобойщик находился на расстоянии около 80 километров от Кургана.
Мужчину сразу же объявили в розыск, после чего уже через два часа появились сведения о его местонахождении. Участковый уполномоченный Белозерского района информировал о том, что большегруз "Мерседес" замечен на трассе неподалеку от деревни Тебенякское.
В результате курганские правоохранители помогли водителю из Сербии связаться с супругой, а также эвакуацией транспортного средства.
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