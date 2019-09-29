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В Воронеже по батареям отопления многоквартирного дома пустили ток
29.9.2019 23:35
Фото: gorodkirov.ru
По данным региональных СМИ, в результате происшествия скончался один из жильцов.
Обстоятельства инцидента, после которого были полностью эвакуированы два подъезда, сейчас выясняют местные правоохранительные органы.
Как сообщает ТАСС, в Воронеже жителям дома, где отопительные батареи оказались под напряжением, разрешили вернуться в квартиры. К настоящему времени ситуация полностью урегулирована, уточняется со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В ряде местных СМИ появились сообщения о том, что во время эвакуации жильцов из-за тока в трубах скончался пенсионер. По данным полиции, пожилой мужчина в последнее время тяжело болел, предположительно, его смерть не связана с инцидентом.
Ранее была проведена экстренная эвакуация жильцов двух подъездов - в общей сложности квартиры пришлось покинуть примерно 120 воронежцам. По их словам, батареи внезапно начали сильно нагреваться, вскоре после чего выяснилось, что по ним идет ток.
По предварительным данным, причиной ЧП могли стать действия самих жильцов. Как сообщил телеканалу "Звезда" гендиректор одной из управляющих компаний Дмитрий Фурсов, вероятно, пытаясь снизить показания счетчиков электроэнергии, кто-то мог установить заземление.
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