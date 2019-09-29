|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Алтае изобрели съедобную посуду
29.9.2019 12:09
Фото: kleo.lv
Барнаульским ученым удалось создать посуду на основе съедобного растения - люпина, передает агентство "Интерфакс".
О изобретении рассказали в пресс-центре управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
Как стало известно, в реализации проекта, идея которого возникла еще около двух лет назад, были задействованы представители Алтайского госуниверситета и Алтайского государственного технического университета. По данным управления, люпин, являющийся источником белка, не содержит глютена и фитогормонов. Ученые отмечают, что аминокислотный состав этого растения можно считать оптимально сбалансированным.
Предполагается, что местная компания, специализирующаяся на технологии глубокой переработки люпина для пищевых и медицинских целей, уже в скором времени займется производством съедобной посуды.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|