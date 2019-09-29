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В Афганистане в день выборов президента в результате атак погибли более 30 человек
29.9.2019 11:55
Фото: nh.ee
Согласно официальным данным, жертвами многочисленных инцидентов, которые были зафиксированы в Афганистане в день президентских выборов в Афганистане, 28 сентября, погибли как минимум тридцать два человека.
Как сообщает агентство Pajhwok, ранения получили по меньшей мере 123 местных жителя.
В общей сложности в различных регионах страны правоохранительные органы зафиксировали 113 случаев нападения. За большинство из них - 64 атаки - уже взяло на себя ответственность запрещенное в России экстремистское движение "Талибан".
Ранее поступала информация о более чем двадцати пострадавших в Кабуле.
Позднее стало известно о том, что потеряна связь с почти 900 избирательными участками. Учитывая, что некоторые из них из-за угрозы нападений начали работу позже или не открылись вовсе, время голосования было решено продлить. Наиболее сложная ситуация складывалась на территории провинций Баглан, Бадахшан, Кундуз и Тахар, а также ряде других, где свои двери так и не открыли для избирателей свыше 1,3 пунктов голосования.
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