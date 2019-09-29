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В Кабуле в день президентских выборов в столкновениях пострадали более 20 человек


29.9.2019 02:40
В Кабуле в день президентских выборов в столкновениях пострадали более 20 человекФото: irdiplomacy.ir

Накануне, 28 сентября, в Афганистане состоялось голосование на выборах президента.

В день президентских выборов во время столкновений Кабуле пострадали не менее двадцати человек, пишут зарубежные СМИ.

Как стало известно, восемнадцать человек были экстренно доставлены в итальянскую неправительственную медицинскую клинику Emergency. Представители учреждения, сообщив о количестве пациентов, отметили, что пострадавших также привозят и в другие больницы Кабула - в другие клиники госпитализировано не менее восьми человек.

28 сентября в Афганистане состоялись очередные выборы на пост главы государства. В качестве претендентов на кресло президента страны выступили восемнадцать человек, включая нынешнего афганского лидера Ашрафа Гани и действующего премьер-министра Абдуллу Абдуллу.

В Независимой избирательной комиссии ранее заявили о том, что голосование будет проходить вплоть до 17 часов по местному времени (15:30 по Москве). Причины продления работы участков не указывались. Предположительно, оно могло быть обусловлено тем, что в некоторых регионах процесс выборов был начат гораздо позже, чем планировалось. Кроме того, ряд участков так и не был открыт из соображений безопасности.

Автор: Злата Богатова

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