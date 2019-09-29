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В Адыгее предотвратили теракт


29.9.2019 11:33
В Адыгее предотвратили терактФото: newstes.ru

В ходе проверок, начатых после нападения на колледж в Керчи, в Адыгее удалось предотвратить террористическую атаку, заявил глава управления Генпрокуратуры в Южном федеральном округе Константин Сомов. По его словам, профилактика "колумбайн-сообществ" оказалась эффективной.

Масштабные профилактические меры, которые были начаты после трагедии в Керчи, позволили вовремя предотвратить теракт в Адыгее. Преступление могло произойти в этом году, но предполагаемых организаторов удалось выявить в числе интернет-пользователей, пропагандировавших так называемые "колумбайн-сообщества". В результате "все это было заблокировано", заявил Сомов. Речь об этом шла на заседании Совета при полпреде в ЮФО, которое состоялось в минувшую пятницу, 27 сентября, в Ростове-на-Дону.

17 октября прошлого года в Керчи 18-летний четверокурсник политеха Владислав Росляков пришел в образовательное заведение с помповым ружьем и самодельным взрывным устройством, которое было начинен гвоздями и болтами. Устроив стрельбу, юноша покончил с собой. Жертвами ЧП тогда стали пятнадцать учащихся и пять сотрудников, около пятидесяти человек пострадали.

Следственные органы сначала возбудили уголовное дело по статье о террористической атаке, однако позднее оно было переквалифицировано на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Позднее глава Следственного комитета России рассказал о мотивах керченского стрелка. Как отметил Александр Бастрыкин, молодой человек подвергался унижениям сокурсников. Устроивший взрыв и стрельбу в своем учебном заведении студент постоянно был объектом насмешек, заявил глава СКР на лекции, с которой выступал во Всероссийском госуниверситете юстиции. По словам Бастрыкина, юношу унижали и даже травили из-за "разного имущественного положения", так как он воспитывался в неполной семье и не мог покупать одежду дорогих брендов.

Автор: Злата Богатова

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