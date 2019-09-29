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В Индии свыше 70 человек стали жертвами наводнений
29.9.2019 11:03
Фото: liga.net
В результате наводнений, вызванных ливнями, на севере Индии погибли по меньшей мере семьдесят три человека, передает телевизионный канал NDTV.
Со ссылкой на экстренные службы страны отмечается, что наибольший удар стихия нанесла по территории штата Уттар-Прадеш.
По последним данным, жертвами мощных муссонных ливней, которые спровоцировали сильные наводнения и оползни в северных регионах Индии, стали более семидесяти человек. В штате Уттар-Прадеш, в частности, лишь за последние сутки было зафиксировано выпадение от 102,2 до 84,2 мм осадков, что существенно выше нормы для этого времени года.
Кроме того, от ливней пострадали жители ряда соседних штатов - Бихара, Джамму и Кашмира и нескольких других, где даже были отменены уроки в школах. Власти нескольких регионов информируют о проблемах с железнодорожным и автомобильным сообщением - затоплены трассы и пути.
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