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Названа предварительная причина крушения МиГ-29 в Словакии
29.9.2019 02:19
Фото: nicefon.ru
Полиция оцепила место падения истребителя, передает ТАСС.
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии потерпел крушение неподалеку от города Злате-Моравце который расположен в Нитрянском крае в западной части страны.
Как информирует полиция Словакии, причиной ЧП "мог стать недостаток топлива". В тексте официального сообщения при этом подчеркивается, что речь идет лишь о предварительном заключении. Все обстоятельства и точные причины аварии предстоит выяснить экспертной комиссии.
К месту крушения МиГ-29, которое оцепили полицейские, ранее прибыли глава оборонного министерства страны Петер Гайдош и представители командования национальных ВВС.
Ранее стало известно о судьбе пилота: он успел катапультироваться и не пострадал.
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