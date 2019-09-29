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Власти Бали призывают туристов не бояться закона о запрете добрачного секса
29.9.2019 01:52
Фото: smi2.net
Как сообщает издание CN Traveller, власти Бали отреагировали на резкий рост отказов иностранных туристов от поездок на курорты страны.
Причиной изменения планов стал законопроект, в соответствии с которым вводится запрет на секс до брака. Предполагалось, что его действие распространится и на граждан других стран, которые находятся в Индонезии.
Как заявили власти Бали, иностранцам не стоит беспокоиться, ведь законопроект пока находится лишь на этапе обсуждения.
В настоящее время парламент Индонезии рассматривает поправки в уголовный кодекс, в соответствии с которыми за внебрачный секс и сожительство могут ввести достаточно суровое наказание. В частности, до шести месяцев тюремного заключения будет грозить парам, проживающим вместе без оформления брака.
Согласно изменениям, преступлением могут стать и аборты - за прерывание беременности предлагается ввести наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Исключением могут считаться лишь случаи, когда речь идет о веских медпоказаниях или изнасиловании.
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