Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Украину в сентябре прибыло около 25 тысяч хасидов

28.9.2019 23:15

Фото: kulikovets.ru



Как информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины, в течение минувших суток пограничники оформили на въезд в страну 5687 паломников-хасидов. Все они направляются в Умань.



В общей сложности в страну уже прибыли более 24,7 тысяч верующих.



Хасиды начали прибывать на Украину еще с 6 сентября. Начиная с того момента во въезде было отказано лишь восьми гражданам Израиля. Причины в ведомстве не уточнили, пояснив лишь, что в некоторых случаях у иностранцев отсутствовали необходимые документы либо действовал запрет, объявленный еще во время прошлого визита.



В авиационных пунктах пропуска Киева, Винницы и Одессы, а также на границе с Польшей, Румынией и Словакией в установленном порядке уже было оформлено прибытие примерно 25 тысяч хасидов. Паломники из разных стран съезжаются на Украину, чтобы отпраздновать в Умани под Черкассами Рош а-Шан - новый 5780 год по иудейскому календарю. В этом году он будет отмечаться, начиная с вечера 29 сентября вплоть до вечера 1 октября.



Автор: Злата Богатова

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