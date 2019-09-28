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На Украину в сентябре прибыло около 25 тысяч хасидов


28.9.2019 23:15
На Украину в сентябре прибыло около 25 тысяч хасидовФото: kulikovets.ru

Как информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины, в течение минувших суток пограничники оформили на въезд в страну 5687 паломников-хасидов. Все они направляются в Умань.

В общей сложности в страну уже прибыли более 24,7 тысяч верующих.

Хасиды начали прибывать на Украину еще с 6 сентября. Начиная с того момента во въезде было отказано лишь восьми гражданам Израиля. Причины в ведомстве не уточнили, пояснив лишь, что в некоторых случаях у иностранцев отсутствовали необходимые документы либо действовал запрет, объявленный еще во время прошлого визита.

В авиационных пунктах пропуска Киева, Винницы и Одессы, а также на границе с Польшей, Румынией и Словакией в установленном порядке уже было оформлено прибытие примерно 25 тысяч хасидов. Паломники из разных стран съезжаются на Украину, чтобы отпраздновать в Умани под Черкассами Рош а-Шан - новый 5780 год по иудейскому календарю. В этом году он будет отмечаться, начиная с вечера 29 сентября вплоть до вечера 1 октября.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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