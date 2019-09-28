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Вынесли приговор убийце «пакистанской Кардашьян»
28.9.2019 22:35
Фото: journalismpakistan.com
Житель Пакистана был признан виновным в расправе над своей 26-летней сестрой и приговорен к пожизненному лишению свободы, передают зарубежные СМИ.
Звезда социальных сетей Кандил Балоч (Qandeel Baloch), получившая широкую известность как "пакистанская Ким Кардашьян", была убита около трех лет назад.
По данным Independent, суд признал брата девушки виновным в ее убийстве и приговорил к пожизненному заключению. Адвокат Мухаммада Васима (Muhammad Wasim) сразу после того, как был оглашен вердикт, выразил намерение его обжаловать.
Фигурантами этого резонансного дела были в общей сложности шесть человек, в том числе, двое других братьев Кандил Балоч. Суд пришел к выводу, что всех их необходимо оправдать.
Васим, признавшийся в убийстве сестры на пресс-конференции, которая была организована полицией, в очередной раз пояснил, что пошел убийство, так как родственница якобы "обечестила имя" семьи, когда публиковала в Сети фото с голыми плечами и ногами. Девушка в прошлом активно отстаивала права женщин, и поэтому в ее адрес не раз поступали угрозы и агрессивные комментарии.
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