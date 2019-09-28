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Под Вологдой трехлетний ребенок скончался в больнице от менингита
28.9.2019 21:59
Фото: arnapress.kz
Следственные органы Вологодской области приступили к проверке по факту ЧП, передают российские СМИ со ссылкой на источники в региональном ведомстве.
Как стало известно, трагедия произошла в больнице Великого Устюга.
По данным регионального СУ СКР, проверка была начата после того, как в средствах массовой информации распространились сообщения о смерти трехлетнего ребенка, умершего в больнице. В рамках начатого эпидрасследование также осуществляется антибиотикопрофилактика в дошкольном учреждении, которое посещал малыш.
Как сообщает агентство "Интерфаксу", в администрации Вологодской области подтвердили, что причиной смерти ребенка может являться менингококковая инфекция. Местные власти пояснили, что когда дошкольника доставили в больницу, врачи оценивали его состояние как тяжелое. Медики незамедлительно приступили к лечению ребенка, он в полном объеме получил всю помощь. Но несмотря на все усилия специалистов, заболевание прогрессировало, мальчику становилось все хуже. Спасти его не удалось.
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