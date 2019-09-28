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Режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача «скорой помощи»
28.9.2019 17:04
Фото: vk.com
В Москве знаменитый отечественный театральный деятель Леонид Хейфец ранил медика.
Как передает Пятый канал, ЧП случилось в субботу, 28 сентября.
Супруга и дочь 85-летнего режиссера Леонида Хейфеца вызвали для него скорую. Когда бригада медиков прибыла по указанному адресу, театральный деятель ударил врача ножом.
Со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах сообщается, что пожилой пациент внезапно выхватил нож и нанес им удар женщине-медику, которая в тот момент как раз собиралась измерить ему давление.
Насколько серьезным было ранение, пока остается неизвестным. Уточняется лишь, что пострадавшей женщине потребовалась госпитализация.
По данным ряда источников, самого Леонида Хейфеца также доставили в медицинское учреждение.
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