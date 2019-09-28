|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Токио следит за наращиванием военной мощи России
28.9.2019 15:16
Фото: reservenationalguard.com
Япония продолжает внимательно отслеживать, как Москва наращивает военную мощь, передает РИА Новости.
Агентство цитирует Белую книгу обороны страны за 2019 год, где указывается на тенденцию роста военной активности РФ в разных точках мира, включая Дальний Восток.
В публикации подчеркивается, что в Токио сейчас внимательно следят за тем, как Москва активизирует и наращивает свое военное присутствие на планете и на Дальнем Востоке в частности.
По-прежнему высоким остается количество экстренных вылетов самолетов японских сил самообороны из-за появления российских военных самолетов, указано в тексте. Нарушения воздушного пространства, по данным Токио, фиксировались в июне и июле текущего года.
В документе при этом уделено место оснащению "северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил, где в 2016 году, в частности, разместились РК "Бал" и "Бастион".
Ранее Минобороны опубликовало кадры запуска крылатой ракеты "Оникс", который был осуществлен из берегового комплекса "Бастион" на Чукотке. Выпущенная впервые в истории, она смогла успешно поразить удаленное на расстояние свыше 200 км судно-мишень, уложившись в заданное время.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|