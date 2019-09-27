|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Минобороны опубликовало кадры запуска крылатой ракеты вблизи Аляски
27.9.2019 22:15
Фото: ensonhaber.com
Российское военное ведомство обнародовало видеозапись, на которой запечатлен учебный пуск крылатой ракеты "Оникс".
Запуск был успешно осуществлен из берегового комплекса "Бастион", который располагается на территории Чукотки.
В самом восточном регионе Российской Федерации, где пролегает морская граница с Соединенными Штатами, провели запуск ракеты "Оникс". На видеокадрах, обнародованных на официальной странице отечественного оборонного министерства в YouTube, запечатлено также, как проходила погрузка ракетного комплекса на борт десантного корабля.
В комментарии к ролику пресс-служба военного ведомства сообщает, что расчет комплекса "Бастион" смог успешно осуществить запуск крылатой ракеты "Оникс" впервые в истории. Выпущенная на Чукотке, она в заданное время, как и планировалось, поразила удаленное на расстояние свыше 200 км судно-мишень.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|