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Украинка родила сиамских близнецов
28.9.2019 14:51
Фото: vk.com
Врачи диагностировали аномалию развития еще во время беременности. Предполагалось, что женщина отправится рожать в Киев, но схватки начались раньше, чем ожидали медики.
В результате девочки появились на свет в роддоме города Черновцы, передает УНИАН.
О рождении сиамских близнецов журналистам рассказал главный врач медицинского учреждения Альберт Курицын. По его словам, женщина начала рожать раньше срока, находясь на 33-й неделе беременности. Дети, появившиеся на свет минувшей ночью, имеют одно тело на двоих, пояснил главврач роддома в Черновцах.
По словам врача, его коллеги еще минувшей весной поставили будущую мать перед фактом, что она вынашивает сиамских близнецов. После того, как аномалия развития детей была диагностирована внутриутробно, женщина, для которой это первая беременность, категорически отказалась ее прерывать по причине личных убеждений.
На текущий момент новорожденные девочки пока еще остаются в роддоме. В скором времени медики начнут подготовку к переводу их в детскую больницу.
Ранее жительница Индии родила дочь с семью конечностями.
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