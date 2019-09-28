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В Удмуртии на тренировке по мотокроссу погиб подросток
28.9.2019 14:15
Фото: athensvoice.gr
По данным регионального СУ СКР, 17-летний житель Ижевска получил смертельные травмы, когда готовился к участию в соревнованиях по мотокроссу.
Следователи приступили к проверке по факту случившегося.
Как передает пресс-служба республиканского СУ СКР, трагедия случилась в вечернее время, когда подросток находился на спортивном полигоне в Сарапуле. По предварительным данным, юноша, готовившийся к участию в гонках, упал с мотоцикла. Парень погиб на месте от полученных травм.
Следователи уже изъяли транспортное средство, назначен ряд экспертиз, ведется опрос очевидцев ЧП, передает агентство "Интерфакс-Поволжье". Отмечается, что погибший подросток и его товарищи без тренера отправились на полигон, чтобы еще раз потренироваться перед соревнованиями, запланированными на 29 сентября.
По словам подростков, тренировка уже подходила к концу, когда один из них решил еще раз проехаться по трассе. Обратно он так и не вернулся - его нашли сверстники, обеспокоенные его долгим отсутствием. К тому времени юноша уже не подавал признаков жизни.
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