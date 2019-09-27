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CNN: в отставку уходит спецпредставитель США по Украине Волкер


10:15
CNN: в отставку уходит спецпредставитель США по Украине ВолкерФото: livejournal.com

Как стало известно, в отставку подал специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.

По данным CNN, соответствующее заявление он сделал во время встречи с главой американского Госдепа Майком Помпео.

Со ссылкой на информированные источники уточняется, что на следующий день после того, как получили распространения сообщения осведомителя об телефонной беседе лидеров США и Украины Курт Волкер подал прошение об отставке.

Отмечается, что имя Волкера было упомянуто в жалобе информатора.

Ранее в The Wall Street Journal появился материал о разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Во время телефонной беседы, состоявшейся в конце июля, американский лидер активно призывал украинского коллегу начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Информация поступила из жалобы сотрудника одной из разведслужб США, поданной еще летом.

После того, как конгрессмены потребовали передать им текст сообщения разведчика для ознакомления, он был размещен на портале комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов.

Кроме того, в американской прессе появились сообщения о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, препятствуя выделению Киеву военной помощи.

Напомним, не так давно Трамп обвинил Байдена во лжи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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