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Трамп обвинил Байдена во лжи
22.9.2019 22:02
Фото: bizmast.ru
После слов экс-вице-президента США Джо Байдена о бизнесе на Украине глава американского государства Дональд Трамп обвинил его во лжи.
Ранее Байден опроверг сведения президента Соединенных Штатов, касающиеся обсуждений с сыном политика Хантером.
По словам Дональда Трампа, Джо Байден лжет, когда утверждает, что "не говорил с сыном" на эту тему. Американский президент заявил, что Байден, в частности, говорил о том, что сможет дать миллионы долларов лишь когда с поста будет снят прокурор Украины.
Ранее в прессе распространились публикации о том, что президент Соединенных Штатов оказывает давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Отмечалось, что таким образом Дональд Трамп собирается ударить по Джо Байдену, который является его наиболее вероятным конкурентом на выборах 2020 года .
Напомним, не так давно Трамп призвал ЕС не жалеть денег для помощи Киеву.
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