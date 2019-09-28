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В Красноярске на уроке ОБЖ школьницу ранили из пневматического ружья
28.9.2019 09:39
Фото: nepsite.ru
По факту ЧП проводят проверку правоохранительные органы.
Как заявили представители краевого полицейского главка, девочке случайно попали в ухо во время урока ОБЖ. Оружие в момент инцидента находилось в руках ее одноклассника.
ЧП случилось в школе No 16 города Красноярска, где получила ранение ученица 11-го класса. После того, как в девочку выстрелили из пневматического оружия, ее сразу же доставили в травмпункт для оказания помощи.
Госпитализация подростку не потребовалась, врачи отпустили школьницу домой.
По данным МВД, выстрел по всей видимости не был умышленным, речь идет о случайном попадании. Однако проверка продолжается, правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям педагога и школьного руководства.
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