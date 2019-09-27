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Тюменская няня рассказала, почему убила похищенного младенца


27.9.2019 21:31
Тюменская няня рассказала, почему убила похищенного младенцаФото: кадр видео с youtube.com

По словам молодой женщины, ей якобы "мерещились черти".

В рамках расследования уголовного дела, которое возбудили по факту убийства полугодовалого ребенка, подозреваемой предстоит пройти обследование у психиатров.

Насколько адекватной в момент совершения преступления могла быть тюменская няня, которую обвиняют в жестоком убийстве похищенного ребенка, предстоит  установить специалистам. Ранее в полиции отметили странное поведение девушки, когда ее отыскали в лесу. При себе она имела пакет, в котором находилось обгоревшее тело маленького мальчика.

ЧП случилось в городе Заводоуковск. В ходе допросов 23-летняя местная жительница Виктория Айметдинова, ранее уже начавшая давать признательные показания, сообщила следователям, как расправилась с младенцем. Со ссылкой на источник в полиции региона портал 72.RU рассказывает о том, что похитительница не смогла убить малыша не с первого раза.

По словам девушки, первоначально она пыталась задушить ребенка, а потом — сжечь. В конце концов она нанесла ему смертельные ранения имевшимся у нее ножом. При этом подозреваемая упомянула, что ей якобы "мерещились черти".

Автор: Злата Богатова
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