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Тюменская няня рассказала, почему убила похищенного младенца
27.9.2019 21:31
Фото: кадр видео с youtube.com
По словам молодой женщины, ей якобы "мерещились черти".
В рамках расследования уголовного дела, которое возбудили по факту убийства полугодовалого ребенка, подозреваемой предстоит пройти обследование у психиатров.
Насколько адекватной в момент совершения преступления могла быть тюменская няня, которую обвиняют в жестоком убийстве похищенного ребенка, предстоит установить специалистам. Ранее в полиции отметили странное поведение девушки, когда ее отыскали в лесу. При себе она имела пакет, в котором находилось обгоревшее тело маленького мальчика.
ЧП случилось в городе Заводоуковск. В ходе допросов 23-летняя местная жительница Виктория Айметдинова, ранее уже начавшая давать признательные показания, сообщила следователям, как расправилась с младенцем. Со ссылкой на источник в полиции региона портал 72.RU рассказывает о том, что похитительница не смогла убить малыша не с первого раза.
По словам девушки, первоначально она пыталась задушить ребенка, а потом — сжечь. В конце концов она нанесла ему смертельные ранения имевшимся у нее ножом. При этом подозреваемая упомянула, что ей якобы "мерещились черти".
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