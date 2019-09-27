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В Алтайском крае ребенок угнал у родителей BMW и попал в аварию
27.9.2019 07:16
Фото: vk.com
Семилетний мальчик на родительской иномарке намеревался съездить в гости к брату, пояснил ребенок.
О случившемся стало известно, когда ребенок попал в ДТП: иномарка под управлением малыша врезалась в "ГАЗель".
Как передает агентство "Интерфакс", дорожно-транспортное происшествие произошло в алтайском Рубцовске. Прибывшие к месту ЧП сотрудники полиции установили, что столкнулись автомобили BMW и "ГАЗели", причем одному из водителей исполнилось лишь семь лет.
Мальчик успел добраться до трассы Рубцовск - Угловское, пояснили в региональном главке МВД. В ходе начатой проверки выяснилось, что двое детей взяли у родителей ключи от автомобиля BMW, припаркованной у дома. Мальчики сначала проехали около двух километров по частному сектору, а когда оказались на трассе, во время разворота столкнулись с "ГАЗелью".
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Материалы о случившемся уже переданы в подразделение ПДН.
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