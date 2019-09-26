Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти изъяли девятерых детей у священника, обвиненного в педофилии

26.9.2019 20:08

Фото: nokstv.ru



Как указывается на официальном портале правительства Оренбургской области, после того, как в адрес многодетного священника начали звучать столь серьезные обвинения, были сразу же приняты меры.



На сегодняшний день Николай Стремский уже не является опекуном детей.



В общей сложности из семьи были изъяты девять детей разного возраста. Восемь были опекаемые, еще один - приемный. Сейчас дети находятся в образовательных организациях, их уже взяли на полное гособеспечение. Отмечается, что все они здоровы, учатся под кураторством регионального Минобразования.



Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что приемные дети вступились за Стремского. По их словам, священник был задержан исключительно из-за происков недоброжелателей. При этом одна из опрошенных журналистами девочек призналась, что никогда не подвергалась каким-либо домогательствам, не говоря уже о насилии.



Николай Стремский был задержан в минувший понедельник, 23 сентября, после чего ему предъявили обвинения в изнасиловании, а также несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В качестве потерпевших по этому делу проходят семеро детей священнослужителя. Полицейские также задержали в рамках расследования совершеннолетнюю дочь Стремского и ее супруга.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 109

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.9.2019 21:09 В Иерусалиме совершено нападение на сотрудницу полиции

В Иерусалиме совершено нападение на сотрудницу полиции 26.9.2019 19:08 В Китае при обыске в доме чиновника найдено более 13 тонн золота

В Китае при обыске в доме чиновника найдено более 13 тонн золота 26.9.2019 18:23 В Тюменской области признала вину девушка, задержанная с телом ребенка

В Тюменской области признала вину девушка, задержанная с телом ребенка 26.9.2019 11:02 В Паттайе нетрезвый россиянин провалился сквозь крышу в бар

В Паттайе нетрезвый россиянин провалился сквозь крышу в бар 26.9.2019 09:43 В Приморье медведь покалечил сотрудницу зоопарка