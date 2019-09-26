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Власти изъяли девятерых детей у священника, обвиненного в педофилии
26.9.2019 20:08
Фото: nokstv.ru
Как указывается на официальном портале правительства Оренбургской области, после того, как в адрес многодетного священника начали звучать столь серьезные обвинения, были сразу же приняты меры.
На сегодняшний день Николай Стремский уже не является опекуном детей.
В общей сложности из семьи были изъяты девять детей разного возраста. Восемь были опекаемые, еще один - приемный. Сейчас дети находятся в образовательных организациях, их уже взяли на полное гособеспечение. Отмечается, что все они здоровы, учатся под кураторством регионального Минобразования.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что приемные дети вступились за Стремского. По их словам, священник был задержан исключительно из-за происков недоброжелателей. При этом одна из опрошенных журналистами девочек призналась, что никогда не подвергалась каким-либо домогательствам, не говоря уже о насилии.
Николай Стремский был задержан в минувший понедельник, 23 сентября, после чего ему предъявили обвинения в изнасиловании, а также несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В качестве потерпевших по этому делу проходят семеро детей священнослужителя. Полицейские также задержали в рамках расследования совершеннолетнюю дочь Стремского и ее супруга.
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