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В Китае при обыске в доме чиновника найдено более 13 тонн золота
26.9.2019 19:08
Фото: livejournal.com
Как сообщает местное издание powerapple, расследование начато в отношении экс-мэра города Ганьчжоу Чжан Ци. В ходе обысков полицейские нашли в его доме 13,5 тонны золота в виде слитков, а также огромные суммы денежных средств.
По неподтвержденным пока сведениям, в доме 57-летнего бывшего чиновника имелся потайной подвал, в котором он и хранил свои сокровища. В ходе расследования, которое продолжается в отношении экс-градоначальника, также выяснилось, что он скрывал около нескольких тысяч квадратных метров роскошной недвижимости.
Полицейским, чтобы вывезти золото в слитках, деньги и произведения искусства из дома экс-чиновника, пришлось задействовать несколько военных грузовиков.
В китайских СМИ также пишут о том, что учитывая масштаб хищений и другие преступления, которые инкриминируют Чжан Ци, ему вполне может грозить высшая мера - смертная казнь.
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