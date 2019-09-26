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Женская сеть myJulia.ru
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В Паттайе нетрезвый россиянин провалился сквозь крышу в бар
26.9.2019 11:02
Фото: relaxingpalmpoolvilla.com
Как сообщает The Nation, турист уже выразил согласие компенсировать ущерб, который причинил заведению.
Со ссылкой на работников бара отмечается, что мужчина в момент ЧП был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.
Каким образом россиянин мог провалиться сквозь крышу в кухонное помещение одного из баров в курортной Паттайе, пока остается неизвестным. По данным газеты The Nation, сотрудники заведения обнаружили мужчину с синяками и царапинами. Будучи мертвецки пьяным, 30-летний Роман Шитов не смог пояснить, как оказался на крыше.
Владелица бара пояснила, что услышала громкий шум. Женщина даже предположила, что на кухне могла взорваться печь. Однако в действительности это был треск ломающихся конструкций крыши: войдя в помещение, хозяйка заведения увидела там мужчину и сразу вызвала спасателей.
Отмечается, что россиянин, так и не сумев объяснить своего появления, подтвердил, что возместит ущерб. Согласившись заплатить, он сразу же покинул место происшествия.
Ранее в Таиланде в аварии серьезно пострадала 35-летняя россиянка из Петербурга.
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