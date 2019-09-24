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В Таиланде в аварии серьезно пострадала 35-летняя россиянка
24.9.2019 21:40
Фото: novostiphuketa.com
Туристка, приехавшая в королевство из России, получила тяжелые травмы в результате аварии в туннеля Чалонг (Сhalong), передает местный портал Phuket News.
Женщину сразу после ДТП доставили в госпиталь Vashira на Пхукете.
По данным ряда российских СМИ, в аварии пострадала петербурженка Оксана Маилян. Врачи диагностировали у 35-летней россиянки множественные повреждения головы и переломы. Учитывая состояние женщины, полицейские пока не смогли с ней пообщаться, чтобы получить хоть какое-то представление о причинах аварии.
Предположительно, женщина могла превысить скорость. Эксперты выясняют, могла ли россиянка в момент ДТП быть нетрезвой, а полицейские готовятся к просмотру записей камер видеонаблюдения, которые установлены в туннеле.
В будущем жительницу Петербурга могут привлечь к ответственности: в результате аварии были повреждены конструкции ограждений тоннеля, являющегося госимуществом. Кроме того, согласно местному законодательству, в Чалонге вообще нельзя ездить на мотобайках, напомнили представители полиции Пхукета.
Ранее стало известно о гибели российского боксера, который выпал с балкона четвертого этажа одного из отелей в Таиланде.
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