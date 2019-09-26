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Ограбленная в Венеции российская певица объяснилась с полицией фразами из опер
26.9.2019 08:34
Фото: bizmast.ru
Как рассказала известная российская артистка Мария Остроухова, она стала жертвой ограбления, когда находилась в Венеции.
Для общения с сотрудниками полиции, куда певица была вынуждена обратиться после ЧП, ей пригодились фразы из опер.
О случившемся артистка рассказала на своей странице в соцсети. По словам Марии Остроуховой, из-за грабителей она лишилась документов и денег. Как оказалось, полицейские ни слова не понимали по-английски, поэтому ей пришла идея рассказать о ЧП на итальянском языке, используя фразы из опер.
По словам певицы, которой уже через два дня предстояло выступить в Лондоне в опере Клаудио Монтеверди "Коронация Поппеи", именно из этого произведения она и взяла первые фразы. Пригодились артистке и цитаты из "Орфея и Эвридики" Глюка.
Остроухова, в частности, обратилась к венецианским стражам порядка со словами: "Che faro senza mio passaporte? Dove andro senza mio passaporte? (Что я буду делать без паспорта? Куда я пойду без паспорта?)", заменив "Эвридика" на слово "паспорт".
В результате в полиции смогли понять, что россиянка стала жертвой ограбления, после чего ей начали показывать фото местных карманников, уже попадавших под подозрения. Предположительно, россиянку могла ограбить женщина в хиджабе, буквально врезавшаяся в нее на одном из мостиков.
Уже спустя несколько часов певице возвратили, а когда она поблагодарила полицейских, вновь использовав фразы из знаменитых опер, венецианцы отметили, что ее итальянский очень изысканный.
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