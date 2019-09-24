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В Москве по подозрению в вымогательстве задержан генерал МВД
16:51
Фото: mk.ru
По версии следствия, высокопоставленный представитель правоохранительных органов причастен к вымогательству 100 миллионов рублей.
Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент полиция уже задержала Александра Мельникова.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах российской столицы уточняется, что Александр Мельников, действуя вместе с подельниками, предлагал бизнесмену избежать уголовной ответственности. За "услуги" такого рода генерал потребовал у предпринимателя 100 миллионов рублей, передают российские СМИ.
В Басманном суде сейчас рассматривается ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу на срок до 24 ноября. Фабула уголовного дела официально пока еще не уточнялось. Известно также, что прокурор уже выступил с просьбой перенести заседание по избранию меры пресечения на двое суток, однако судья еще решение не огласил.
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