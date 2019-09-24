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В Москве по подозрению в вымогательстве задержан генерал МВД


16:51
В Москве по подозрению в вымогательстве задержан генерал МВДФото: mk.ru

По версии следствия, высокопоставленный представитель правоохранительных органов причастен к вымогательству 100 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент полиция уже задержала Александра Мельникова.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах российской столицы уточняется, что Александр Мельников, действуя вместе с подельниками, предлагал бизнесмену избежать уголовной ответственности. За "услуги" такого рода генерал потребовал у предпринимателя 100 миллионов рублей, передают российские СМИ.

В Басманном суде сейчас рассматривается ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу на срок до 24 ноября. Фабула уголовного дела официально пока еще не уточнялось. Известно также, что прокурор уже выступил с просьбой перенести заседание по избранию меры пресечения на двое суток, однако судья еще решение не огласил.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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