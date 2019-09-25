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Под Иркутском иномарка вылетела на тротуар: погибли три человека
25.9.2019 16:12
Фото: vk.com
Смертельное ДТП случилось накануне вечером, 24 сентября, в городе Ангарске.
По последним данным, жертвами аварии стали три человека - от полученных травм на месте скончалась девушка, находившаяся в машине, а позже в больнице умерли двое пострадавших.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка, в одной из больниц Иркутска скончались двое пешеходов. Пациентов экстренно доставили в медицинское учреждение после ЧП в городе Ангарске, где автомобиль Subaru Legacy вылетел на тротуар.
Представители МВД пояснили, что первой жертвой трагедии стала девушка-пассажир. Она от полученных в аварии травм скончалась на месте происшествия. Незначительные ранения в результате ЧП также получил 29-летний водитель и еще один пассажир иномарки, сбившей пешеходов.
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля мог потерять управление после того, как выбрал небезопасную скорость движения. Машина, вылетев за пределы проезжей части, перевернулась, а потом ее вынесло прямо на остановку, где в тот момент находились люди.
Обстоятельства смертельного ДТП сейчас устанавливают правоохранительные органы.
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