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В парижском Диснейленде пропал иностранец, принявший ЛСД
25.9.2019 15:32
Фото: slon.fr
Как передает Fox News, 32-летний турист приехал в парк развлечений вместе со своей девушкой. Предположительно, именно она и дала швейцарцу наркотики.
После того, как мужчина пропал, его приятельница сообщила об этом в администрацию.
Как стало известно, турист из Швейцарии пропал в парижском Диснейленде после того, как принял галлюциногенный наркотик ЛСД. Об этом администрации парка сообщила девушка, находившаяся рядом с мужчиной. По предварительным данным, она и снабжала иностранца зельем.
В незамедлительно начатых поисках было задействовано более восьмидесяти работников парка, привлекались десять дайверов, кинологи со специально обученными собаками и даже военный вертолет. В результате мужчину удалось отыскать: около полуночи он был найден лежащим на берегу одного из водоемов на территории Диснейленда.
Швейцарца и его подругу сразу же доставили в полицию, им уже предъявили обвинения в употреблении наркотических веществ.
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