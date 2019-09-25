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На горящей в Тихом океане плавбазе находится около тысячи тонн топлива


25.9.2019 10:18
На горящей в Тихом океане плавбазе находится около тысячи тонн топливаФото: tvzvezda.ru

Вторые сутки продолжается тушение пожара на плавбазе "Петр Житников", которая находится сейчас в районе Курильских островов. По словам руководителя Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимира Бардыка, на борту находится порядка тысячи тонн топлива, передает агентство "Интерфакс".

Как заявил Владимир Бардык, угрозы окружающей среде зафиксировано не было.

Площадь возгорания, согласно предварительным данным, составляет не менее 200 кв. м. Сейчас продолжает гореть гофротара, которая находится в консервном цеху. Пожарные уже локализовали пламя и не дают ему распространиться.

Представитель МЧС пояснил, что борьбу с огнем посменно ведут около девяноста человек. В состав аварийно-спасательной партии входят спасатели и члены экипажа. При этом плавбаза сейчас остается на ходу, все механизмы действуют. Однако "сказать, когда удастся потушить пожар" полностью, пока не представляется возможным.

ЧП случилось в ночь на вторник, когда воспламенилась тара в консервном цеху плавбазы "Петр Житников"  - в тот момент она находилась в акватории Тихого океана, на расстоянии около 48 км к юго-востоку от Итурупа. В связи с пожаром были экстренно эвакуированы более трех с половиной сотен человек, находившиеся на борту.

Минувшей ночью на помощь "Петру Житникову" прибыло спасательное судно "Преданный".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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