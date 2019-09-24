Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Чувашии после ДТП пытался задавить полицейского

24.9.2019 22:35

Фото: megatyumen.ru



В отношении жителя Моргаушского района Чувашии, который умышленно совершил наезд на сотрудника полиции, следственные органы региона уже возбудили уголовное дело. Как сообщили представители СУ СКР, инцидент произошел во вторник, 24 сентября.



Сначала в полицию поступили сведения о дорожной аварии, которая произошла неподалеку от деревни Юнга. По словам очевидцев, предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия на автомобиле ВАЗ-2110. Сразу после того, как полицейские установили местонахождение подозреваемого, один из стражей порядка начал преследование на служебной машине. Нарушитель остановился на территории населенного пункта Выселок Коминтерн - были закрыта ворота из деревни.



Когда полицейский, выйдя из служебного автомобиля, подошел к злоумышленнику, тот развернулся и совершил наезд на силовика. К счастью, сотрудник МВД остался жив, более того, он даже продолжил преследование, а потом задержал виновника ЧП. Это случилось у деревни Оринино, где пьяный водитель потерял управление и съехал в кювет.



Отмечается, что уголовное дело возбудили в отношении 35-летнего жителя деревни Рогож Моргаушского района. Установлено, что он сел за руль, будучи пьяным и не имея прав.



Автор: Злата Богатова

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